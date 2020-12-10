Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti - Son Dakika

Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü

Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var