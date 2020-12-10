Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti

10.12.2020 06:03
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti, System.String[]

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Polis ekipleri İstanbul'da bir çok noktada denetleme yaptı. Durdurulan araçlarda bulunanlardan tek tek izin belgelerini isteyen ekiplerin denetimleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21: 00'dan kısıtlamanın sona erdiği saat 05: 00'a kadar devam etti.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MEMNUNEkiplerin denetim yaptığı noktalardan biri D-100 Karayolu Edirnekapı Şehitliği, Ankara istikameti oldu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması kararını yerinde bulan bir sürücü, "Kısıtlama çok çok mantıklı. Bence trafiğin biraz ilerlemesi için 22: 00'a çekilebilir. İnsanlar çok tereddüt gösteriyorlar ama. Bence olması gerektiği gibi" dedi.  KISITLAMANIN BİTİŞİYLE TRAFİKTE ARAÇ YOĞUNLUĞU BAŞLADIİstanbul'da yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlemlenirken, Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda trafiğin artması dikkat çekti.

- İstanbul
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri bütün gece devam etti - Son Dakika


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