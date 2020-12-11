Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri de başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetim kısıtlama sona erene kadar devam edecek

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatleriyle beraber polis ekiplerinin denetimleri başladı. İstanbul'un iki yakasını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan polis uygulama noktasında ekipler araç içlerini tek tek kontrol ederek koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri denetledi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen muaf kişiler belgelerini göstererek yollarına devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.