Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.
14.12.2020 15:37
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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