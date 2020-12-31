Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri

31.12.2020 22:45
Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri, System.String[]

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürürken trafik ekiplerinin denetimleri ise sıkı bir şekilde devam ediyor.

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürürken trafik ekiplerinin denetimleri ise sıkı bir şekilde devam ediyor.

Yılbaşı tatili nedeniyle sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başladı. 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren sıkı trafik denetimleri başladı. Eskişehir'in Cengiz Topel-1 Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Üniversite Caddesi ve Seylap Caddesi gibi pek çok işlek konumunda trafik ekiplerince yapılan denetimlerle pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine çaba gösteriliyor.

Motosiklet sepetinde alkol olduğu ihbarı alındı

Yasağın ilk dakikalarında polis ekiplerinin, paket servis yapan bazı motosiklet kullanıcılarının araçlarında alkol taşıdıklarına dair bir ihbar aldığı öğrenildi. Bunun üzerine paket servis yapan motorlu kuryelerin araçlarının sepetleri de kontrol edilmeye başlandı. Şu ana kadar böyle bir olayla karşılaşılmadı. - ESKİŞEHİR

Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri
Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri
Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri
Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Yılbaşında uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
İstanbul Boğazı'nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını İstanbul Boğazı'nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını         
21:58
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı         
21:19
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti         
20:59
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı         
15:21
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 22:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei