Sokağa çıkma kısıtlaması geldi, Adana sessizliğe büründü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması geldi, Adana sessizliğe büründü

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gece yarısından itibaren şehir sessizliğe büründü.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adana'da sokaklar boşaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar evlerine gitti. Kısıtlama sonrası ana arter ve caddelerin boşladığı görülürken polis ekipleri soka çıkma kısıtlamasının başladığını megafonla vatandaşlara duyurdu.