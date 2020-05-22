Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çay üreticileri için yeni kararlar alındı

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 23-26 Mayıs tarihleri arasında çay üreticilerinin kentte çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat esnasında uyacağı kuralların belirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanarak çeşitli kararlar aldı.

İkametleri ile bahçe arasında çay müstahsilleri kimlikleri ile beraber belgelerden en az birini ibraz için yanlarında çay cüzdanı, çiftçi belgesi, ÇKS belgesi ve tapu veya fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı tarihlerde şu kararlar alındı:

"Yarıcılar için il içerisinde ibraz için kimlikleri ile beraber, yarıcılık sözleşmesinin yanında müstahsile ait bahçe adresini ispata yarayacak 4 belgeden (çay cüzdanı, çiftçi belgesi, ÇKS belgesi, tapu veya fotokopisi) bir tanesi. Yukarıdaki belgelerin ibraz edilememesi halinde yarıcılık sözleşmesinin yanında çay bahçesinin bulunduğu köy veya mahalle sınırları içerisinde muhtardan alınacak çay topladığına dair belge bulunmalıdır.

İkametleri ile çalışacakları çay bahçesine intikalleri esnasında işçiler için çalıştıran müstahsil veya yarıcının başlarında bulunması esas olup, onlar için geçerli olan belgeler işçiler için de geçerli sayılıp intikalleri müstahsil veya yarıcının beyanına göre yapılacaktır.

Çay üretimi için getirilen İl içinde ikamet ve çay bahçeleri arasındaki seyahat istisnası bu güzergahlar arasında geçerli bir izin mahiyetinde olup, güzergah dışı bir faaliyete cevaz anlamına gelmemektedir.

Müstahsil veya yarıcılar yanlarında aile fertleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuk ve aile büyükleri gibi kişileri intikal esnasında yanlarında götürebileceklerdir. İbraz edilen çay cüzdanı, çiftçi belgesi, ÇKS belgesi, tapu veya fotokopisi 1. derece yakınlarına ait olan kişiler çayını topladıkları kişilere yakınlık derecelerini nüfus kayıt belgeleri ile veya e-devlet bilgileri ışığında ispatlamaları halinde bahçelerine intikal edebileceklerdir. Bu ispatı yapanlar yanlarında aile fertleri ve işçilerini veya yarıcılarını beraber götürebileceklerdir.

Ziraat odaları veya özel çay fabrikalarının toplu çay toplama organizasyonlarında çalışacak işçilerin çay bahçelerine intikallerinde ziraat odası temsilcisi veya bir fabrika temsilcisi refakatinde çay toplama yerini ispat etmek için en az bir müstahsile ait sözleşme ibrazı ile beraber müstahsile ait çay cüzdanı, çiftçi belgesi, ÇKS belgesi, tapu veya fotokopisi belgelerinden biri ibraz edilmelidir."