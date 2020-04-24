Sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. İstanbul polisi birçok noktada ekiplerle İstanbul trafiğini kontrol ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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