Erciyes'teki işletmelerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasıyla işletmelere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sezonun açılmasıyla beraber yabancı turistlerin gelmeye başladığı Erciyes'te, ekipler işletmelerdeki gıda denetimini burada sürdürdü.

Gıda denetimlerine devam edilodiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz turistlik mekanlarından Erciyes Dağı'nda kayak sezonun açılmasıyla beraber gelen turistlerin daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için haftasonu da gıda denetimlerine devam edilmiştir. Uygunsuz bulunan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukları 'Alo174' ve 'gıda ihbar hattı'nı kullanarak bizlere ulaştırabilirler."

Denetimlere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de katıldı.