Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı
23.01.2021 12:42
Son dakika genel haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı Korona virüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı
İSTANBUL - Korona virüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüse karşı hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dün akşam 21.00 itibariyle başladı. İstanbul genelinde de polis ekipleri kısıtlama denetimleri gerçekleştirdi. Kurulan uygulama noktalarında ekipler vatandaşları durdurarak, sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Tek tek durdurulan araçlar nedeniyle denetim noktalarında araç kuyruğu oluşması kameralara yansıdı. Vatandaşların ise kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.
Son Dakika Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeni inşa edilecek binalara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu