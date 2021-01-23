Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı

İSTANBUL - Korona virüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüse karşı hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dün akşam 21.00 itibariyle başladı. İstanbul genelinde de polis ekipleri kısıtlama denetimleri gerçekleştirdi. Kurulan uygulama noktalarında ekipler vatandaşları durdurarak, sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Tek tek durdurulan araçlar nedeniyle denetim noktalarında araç kuyruğu oluşması kameralara yansıdı. Vatandaşların ise kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.