Sokağa çıkma kısıtlaması karakolda bitti - Son Dakika

Eskişehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde, gürültü çıkarma meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma karakolda bitti.



Edilen bilgiye göre; olay Yenibağlar Mahallesi Sapanca Sokakta yaşandı. İddialara göre, dün bir apartman dairesinden gelen yüksek gürültü nedeniyle komşular karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada komşulardan, S.H., S.K., H.H., E.M. ve M.A.M. birbirlerinden şikayetçi oldu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları karakola götürerek, şahıslar hakkına 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak' suçundan işlem başlattı. - ESKİŞEHİR