Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo

Gelen son dakika haberine göre 'Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyor'ANKARA Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank'ın yaptığı çalışmada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından bir gün önce bir gün sonra hareketliliğin normale göre 7-8 kat arttığı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo, System.String[]

'Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyor'

ANKARA Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank'ın yaptığı çalışmada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından bir gün önce bir gün sonra hareketliliğin normale göre 7-8 kat arttığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Tank, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının aslında bir işe yaramadığı gözüküyor. Kısıtlamanın olduğu gün kapmıyorsunuz virüsü; ama 1 gün öncesinde 1 gün sonrasında o kadar çok kapıyorsunuz ki bu da sayılara o şekilde yansıyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, Türkiye'de 10 Nisan'da başlatılan ve Haziran ayına kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hareketliliğe ve koronavirüs günlük vaka sayılarına etkisi üzerine yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Demirören Haber Ajansı'na açıkladı. Prof. Dr. Tank, hafta sonları veya bayram günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemdeki insan hareketliliği ve günlük vaka sayıları üzerinden istatistiki veri analizi, sonuç çıkarımı ve yorumlaması yaparak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının aslında bir işe yaramadığını söyledi.

'HAREKETLİLİK 7-8 KAT ARTIYOR'Prof. Dr. Tank, "Çünkü sokağa çıkma kısıtlamasından önceki ve sonraki günler o kadar fazla hareket ediliyor ki bu hareketler, sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen hareketsizliği yok ediyor. Hareketlilik normale göre yani pandeminin hiç olmadığı döneme göre 7-8 kat artıyor. Pandeminin olduğu; fakat insanların kendisini rölantiye aldığı dönemlerdeki, ki bunu şöyle açıklayayım; kendi kendini kısıtlıyorsunuz, 'pandemi var ve ben dışarıya çıkmayacağım, markete gitmeyeceğim' diye. O döneme göre baktığınızda ise çok daha fazla, yaklaşık bir 9-10 katı kadar fazla hareket ediliyor. Bu hareketlilik eğer ben virüsü alıyorsam zaten 7 gün içerisinde ortaya çıkıyor, ben 7 gün eğer kapalı kalmıyorsam zaten bunun rakamları azalttığı söylenemez. Kısıtlamanın olduğu gün kapmıyorsunuz virüsü; ama 1 gün öncesinde 1 gün sonrasında o kadar çok kapıyorsunuz ki bu da sayılara o şekilde yansıyor" diye konuştu.'TERS ETKİ GÖSTERİYOR'Sokağa çıkma kısıtlamalarının bu şekliyle uygulanmasının koronavirüs günlük vaka sayılarındaki düşüşte etkili olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tank, "Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü böyle bir etkisi gözükmüyor rakamları incelediğinizde, ilişkilerine baktığınızda böyle bir etkisi gözükmüyor. Belki alınan başka tedbirler vardı. Çeşitli alışveriş merkezlerinin kapatılması gibi, şehirler arası seyahatin kısıtlanması gibi, okulların kapatılması gibi birtakım önlemlerin daha etkili olmuş olabileceğini düşünüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarının faydası yok; çünkü bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında çok fazla hareket ediliyor, öyle bir ters etki gösteriyor. Bu hareketliliği azaltabilmek için uygulanacak olan kısıtlamalarda çeşitli birtakım serbestlikler olursa markete gidebilmek, eczaneye gidebilmek veya bakkala gidebilmek gibi bu hareketliliği ben daha azaltacağını düşünüyorum" dedi.'HAREKETLİLİKTEKİ ARTIŞ, 41 GÜN SONRAKİ VEFAT SAYILARINDA ETKİLİ'Hareketlilik ve koronavirüs vaka sayıları arasındaki ilişkiyi incelediklerinde tespit ettikleri bazı sayıların olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Tank, "Market ve eczanelerdeki hareketlilikteki artışın 7 gün sonraki hasta sayısına etkili olduğu gözüküyor. Hasta sayılarının ise 16 gün sonraki ağır hasta sayısına etkisi olduğu gözüküyor. Ağır hasta sayısındaki değişimin de 18 gün sonraki vefat sayılarına etkili olduğu gözüküyor. Örneğin bugün hasta sayısındaki artışın 16 gün sonraki ağır hasta sayısındaki artışa etkisi oluyor. Ağır hasta sayısındaki artış da yaklaşık olarak 18 gün sonraki vefat sayısında karşımıza artış olarak çıkıyor. Dolayısıyla bugünkü hareketlilikteki artış yaklaşık olarak 41 gün sonraki vefat sayılarına etkili oluyor" bilgisini paylaştı.BULAŞTIRICILIĞI ETKİLEYEN 5 BÖLGE

Fatih Tank ayrıca, Türkiye'deki bulaştırıcılık katsayısını etkileyen 5 bölgeyi de açıkladı. Bu bölgelerde bulaştırıcılık katsayısının yüksek olduğuna işaret eden Tank, "Büyük derecede etkisi olan bu bölgeler Batı Anadolu, Orta Doğu Anadolu, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi. Bu şu anlama geliyor; eğer ben bu bölgelerdeki bulaştırıcılık katsayısını düşürmeyi başarabilirsem eğer Türkiye'deki bulaştırıcılık katsayısını da düşürmüş olacağım. Temel olarak Türkiye'deki bulaştırıcılık katsayısını en çok etkileyen ana faktörler olarak bu 5 bölge bulundu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo

Türkiye, Bayram, Tank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyo - Son Dakika

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