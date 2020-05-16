Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 'nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak 'ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar sessizliğe büründü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı. - İSTANBUL

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