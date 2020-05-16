Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı
İçişleri Bakanlığı'nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar sessizliğe büründü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.