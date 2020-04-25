Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen Çubuk havadan görüntülendi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bründü.

İlçenin en işlek noktalarından Çubuk Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, PTT Caddesi, Yeşil Çubuk Parkı, Çubukabad Parkı ve Festival Alanı ile sokaklar, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde boş kaldı.

Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, kent merkezi drone ile havadan görüntülendi.

Boşalan meydan, park, sanayi, ana cadde ve sokaklarda yalnızca rüzgar, kuş sesleri ile Vefa Destek Grubu ekiplerinin araçlarının sesleri duyulduğu gözlemlendi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehrimizin boş sokakları ayrı bir güzellik sergilemiş. Senin her halin ayrı güzel canım ilçem. Devlet millet el birliğiyle elbet bugünleri de aşacağız. Şehrimizin caddelerini, sokaklarını, meydanlarını hep birlikte dolduracağız. Daha sağlıklı günlerde birlikte olabilmek adına kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalma günü. Evde kal Çubuk, birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.