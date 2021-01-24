Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta sonu da kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Yağışın etkili olduğu kentte, ünlü sahiller sessizliğe büründü. Yaz döneminde binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı sahilinde, yağmurun da etkisiyle az sayıda turist yürüyüş yaptı.

Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla'nın Marmaris, Bordum, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerinde de sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları ıssızlaştı.

Fethiye'nin meydanları, insanların yoğun olarak bulunduğu sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Isparta ve Burdur'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Cadde ve meydanlar boş kalırken, polis ekipleri kavşaklarda ve mahalle aralarında denetimlerini sürdürdü.