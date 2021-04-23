Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Samsun'da kısıtlama dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalarından Fatih Sultan Mehmet, İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla tenhalaştı.

Güvenlik birimleri, şehrin girişlerinde ve ana caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Tokat

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinin azaldığı gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri, araçları durdurarak izin belgesi bulunmayanlara işlem yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, kent girişlerinde de denetimini sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da kısıtlama nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde de sakin bir gün yaşanıyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor, jandarma da köylerde denetimlerine devam ediyor.

Amasya

Amasya'da da kentin işlek cadde ve sokakları ıssızlaştı.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere kent sakin bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, Uğur Mumcu Meydanı ve Sakarya Caddesi'nde denetim yaparak vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Türk Kızılay ve hayvan besleme grubu üyeleri, sokak hayvanları için parklara mama bıraktı.

Çorum

Çorum'da 3 gün sürecek kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren vatandaşların evlerine çekilmesiyle kent merkezi ıssızlaştı.

Büyük oranda kısıtlamaya uyulduğu gözlenen kentte Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları ile Gazi ve İnönü caddeleri boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, olası ihlalleri önlemek amacıyla denetim gerçekleştiriyor.