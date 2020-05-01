Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf az sayıdaki çalışanın duraklarda beklediği görülürken E5 kara yolu drone ile havadan görüntülendi.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00.00'dan 3 Mayıs saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Duraklarda kısıtlamadan muaf az sayıda kişinin otobüs beklediği görüldü. Cevizlibağ'da işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanları ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan E5 kara yolundaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL