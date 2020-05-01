Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı

E5 Karayolu'ndaki sessizlik havadan görüntülendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf az sayıdaki Duraklarda kısıtlamadan muaf az sayıda bekleyen vatandaşların olduğu görülürken E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00: 00'dan 3 Mayıs saat 00: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda kısıtlamadan muaf az sayıda kişinin otobüs beklediği görüldü. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayananışma gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.