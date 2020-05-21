Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik böyle görüntülendi İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunlaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar yollara döküldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve bağlantı yollarında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. İş çıkış saatinde özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme