Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunlaştı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunlaştı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının 5'incisi öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs salgınına tedbir olarak alınan kararlar neticesinde İstanbul'un aralarında olduğu 31 şehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. 5'inci kez uygulanacak olan kısıtlama öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı -15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.