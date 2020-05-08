Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğu

Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu gerçekleşecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Eminönü Meydan'a akın etti. Maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntüler pes dedirtti. Yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Tüm dünyada görülen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler kapsamında bu gece yarısı gerçekleşecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar Eminönü Meydan'a akın etti. Meydanda dükkanların olduğu kısımda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışveriş yaptı. Bilinçsizce hareket eden maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntüler pes dedirtti. Öte yandan trafiğin ise akıncı olduğu görüldü. Yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

"Sosyal mesafeyi korumuyorlar, sarmaş dolaş oturan insanlar gördüm"

İnsanların sosyal mesafeyi korumadığını söyleyen Ecevit Delibaşoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması var bu akşam biliyorsunuz. İnsanlarda o yüzden buraya gelip alışverişlerini yapıyorlar. İşi gücü olan insanlar da var. Bu iyi bir şey değil tabi devletimiz bunu istemiyor. Ama yapacak bir şey de yok gibi. Sosyal mesafeyi de korumuyorlar. Ben daha demin sarmaş dolaş oturan insanlar gördüm. Çoğunluk maske takıyor ama sosyal mesafeyi korumuyor" dedi.