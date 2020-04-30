Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kısmi yoğunluk - Son Dakika

Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yapanlar kısmi yoğunluk oluşturdu.

Mardin'de vatandaşlar 3 günlük kısıtlama öncesi özellikle ramazana özgü gıda satışı yapılan noktalarda yoğunluk oluşturdu.

Birinci Cadde'deki çarşıda alışveriş yapan vatandaşlardan Murtaza Sağıroğlu, iftar ve sahur ihtiyaçalarını gidermek için alışverişe çıktığını söyledi.

Genelde sahurda yöresel ürünler tüketmeye ağırlık verdiklerini aktaran Sağıroğlu, "Tahin, helva, pekmez gibi tok tutacak gıda ürünlerini alıyoruz. Sahurdan önce de evde vakit geçirmek için biraz çerez alıyoruz. Bu virüsten kurtulalım da varsın kısıtlama olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Esnaf İbrahim Seçilmiş, kısıtlama öncesinde sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşların alışveriş yaptığını belirtti.

Sosyal mesafe kuralına özen gösterildiğini dile getiren Seçilmiş, "İnşallah bu virüsten kurtuluruz. Karanlık tünelden aydınlığa çıkacağımızı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.