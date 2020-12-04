Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı

04.12.2020 20:32

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı Aksaray'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi ve marketlerde ciddi yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı

AKSARAY - Aksaray'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi ve marketlerde ciddi yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi vatandaşlar marketlere akın ederken, market kasalarında uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde bazı ürün rafları boşalırken özellikle vatandaşlar ekmek bulamadıklarından yakındı. Marketlerin manav reyonlarında da ciddi yoğunluk yaşandı. 2 gün sürecek kısıtlama öncesi vatandaşlar market arabalarını doldurdu.

Markette ekmek bulamadığını söyleyen Selen Yalçın (20), "Şu an marketten geliyorum. Hiçbir şey bulamadım. Ekmek bile bulamadım. İnsanlar marketlere akın etmiş durumda. Herkes birbirinin üzerine yürüyor. Daha fazla orada duramadım ve çıkmak zorunda kaldım. 2 gün boyunca dışarı çıkamayacağız. Bunun için herkes eve erzak sokmanın derdinde. Ama şu anda hiçbir şey mevcut değil" dedi.

Market çalışanı Kadir Atak ise, "Abi şu ada yasağa saatler kala Aksaray'da müthiş bir alışveriş çılgınlığı var. İnanın millet çıldırmış. Yani sanki bayram gibi inanamıyoruz bizde. Yani eve zor gideceğiz öyle söyleyeyim" diye konuştu. Alışverişe çıkan Raife Coşkuner (36), "2 gün boyunca evde kalacağımız için yoğun bir şekilde alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu. Alışveriş yapan Ramazan Coşkuner ise, "2 gün boyunca evden çıkmayacağımız için şimdiden market alışverişine başladık" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı

Aksaray, Market, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 2016'daki patlamada şehit olan vatandaşlarımızı andı Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır Vodafone Stadı'nda kırmızı kart! Rakibine sert giren yıldız futbolcu, oyun dışı kaldı Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı         
20:30
Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu         
20:08
Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu         
19:31
Koronaya karşı umut olması beklenen Pfizer/BioNTech aşısının üretim süreci görüntülendi Koronaya karşı umut olması beklenen Pfizer/BioNTech aşısının üretim süreci görüntülendi         
19:24
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı         
19:19
Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu         
17:57
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 20:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei