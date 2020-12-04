Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı

AKSARAY - Aksaray'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi ve marketlerde ciddi yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi vatandaşlar marketlere akın ederken, market kasalarında uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde bazı ürün rafları boşalırken özellikle vatandaşlar ekmek bulamadıklarından yakındı. Marketlerin manav reyonlarında da ciddi yoğunluk yaşandı. 2 gün sürecek kısıtlama öncesi vatandaşlar market arabalarını doldurdu.

Markette ekmek bulamadığını söyleyen Selen Yalçın (20), "Şu an marketten geliyorum. Hiçbir şey bulamadım. Ekmek bile bulamadım. İnsanlar marketlere akın etmiş durumda. Herkes birbirinin üzerine yürüyor. Daha fazla orada duramadım ve çıkmak zorunda kaldım. 2 gün boyunca dışarı çıkamayacağız. Bunun için herkes eve erzak sokmanın derdinde. Ama şu anda hiçbir şey mevcut değil" dedi.

Market çalışanı Kadir Atak ise, "Abi şu ada yasağa saatler kala Aksaray'da müthiş bir alışveriş çılgınlığı var. İnanın millet çıldırmış. Yani sanki bayram gibi inanamıyoruz bizde. Yani eve zor gideceğiz öyle söyleyeyim" diye konuştu. Alışverişe çıkan Raife Coşkuner (36), "2 gün boyunca evde kalacağımız için yoğun bir şekilde alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu. Alışveriş yapan Ramazan Coşkuner ise, "2 gün boyunca evden çıkmayacağımız için şimdiden market alışverişine başladık" ifadelerini kullandı.