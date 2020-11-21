Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00'a kısa bir süre kala metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Metrobüs duraklarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görüldü.

(Furkan Tan/İHA)