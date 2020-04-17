Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günler öncesinden açıklanmasının ardından İstanbul'da vatandaşlar alışverişlerini erken saatlerde tamamlayarak evlerine çekildi.

Beyoğlu, Bahçelievler, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Kadıköy, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'de vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması başlamadan saatler önce market, fırın ve şarkütelerilerden alışverişlerini yaptı.

Birçok ilçe ve semtte sakinlik hakim olurken az sayıda vatandaşın ise alışverişini geç saatlere bıraktığı gözlendi. Denetimlerde bulunan polis ekipleri yoğunluğun olduğu noktalarda vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları ve koruyucu maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Öte yandan İBB Trafik Uygulamasına göre gece yarısından önce şehirdeki trafik yoğunluğunun yüzde 1 oranına indiği görüldü.