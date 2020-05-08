Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs salgınına tedbir olarak alınan kararlar neticesinde İstanbul'un aralarında olduğu 24 şehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. 5'inci kez uygulanacak olan kısıtlama öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:51 Kaynak: İHA
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