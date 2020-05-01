Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde 52 bin 350 personelle eş zamanlı...

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde 52 bin 350 personelle eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sosyal mesafe kuralının bozulabileceği düşünülen yerlerde yapıldı. Covid- 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği denetlendi. Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığına bakıldı. Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da kontrol edildi.

52 bin 350 personel katıldı

82 İlde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur uygulamasına, 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı. Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 şahıs gözaltına alındı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Kurallara uymayan 3 bin 851 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı

Uygulamada 213 bin 325 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 146 toplu taşımaya, 53 ticari taksiye ve 3 bin 652 diğer araçlara olmak üzere toplam 3 bin 851 araç sürücüsüne idari işlem gerçekleştirildi. 10 bin 408 park bahçe, 2 bin 946 mesire yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine veya sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:02 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı         
00:30
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor         
00:22
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:20
Enes Batur, Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı         
00:12
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti         
00:08
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi         
00:04
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi         
00:01
ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi         
23:48
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı         
23:39
Trump'ın Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi         
23:23
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti         
23:21
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir         
23:03
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü         
22:55
İngiltere'de Krallık Kilisesi, İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor         
22:54
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı         
22:41
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor         
22:27
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı         
22:18
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı         
21:49
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı         
21:39
Trump'ın Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz         
21:24
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı         
21:23
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?         
21:20
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor         
21:05
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı         
20:51
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek         
20:40
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim         
20:38
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler         
20:38
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı         
20:36
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı         
20:21
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 03:13:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 52 bin 350 personelle huzur uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]