Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara'da sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Ankara'da herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Genelgeye göre, kısıtlama başlamadan önce saat 23.00'e kadar açık olan marketlerden bazı vatandaşlar ihtiyaçlarını karşıladı.

Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade ve Ulus Meydanı gibi yerlerde de yoğunluk görülmedi