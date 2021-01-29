Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğunda artış yaşandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğunda artış yaşandı
29.01.2021 19:15
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul E-5 Kartal mevkiinde trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul E-5 Kartal mevkiinde trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul yönünde trafik yoğunluğu henüz başlamazken, Ankara istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, saat 19.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.
(İHA)
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