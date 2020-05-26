Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - Son Dakika

Bingöl kent merkezinin havadan görüntüleri BİNGÖL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Bingöl'de, cadde, sokak ve mahalleler havadan görüntülendi.
Bingöl kent merkezinin havadan görüntüleri BİNGÖL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Bingöl'de, cadde, sokak ve mahalleler havadan görüntülendi.
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26.05.2020 16:55:49. #1.13#
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