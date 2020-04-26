Sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - BURSA/ESKİŞEHİR/ - Son Dakika

Şehirden detay görüntüler BURSA/ESKİŞEHİR/BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Şehirden detay görüntüler BURSA/ESKİŞEHİR/BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
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26.04.2020 20:34:23. #1.13#
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