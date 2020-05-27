Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - 1 - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - 1
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Yollar araçlarla doldu. - İstanbul
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27.05.2020 06:32:59. #1.13#
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