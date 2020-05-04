Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Ankara'da cadde ve sokaklarda hareketlilik olduğu gözlendi.
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4.05.2020 07:58:23. #1.13#
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