SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan polis kontrol noktaları kaldırıldı. Köprü ve D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.
Görüntü dökümü: -------------15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü- Cevizlibağ'dan görüntü-Detaylar
30.11.2020 - 05.40 Haber Kodu : 201130003
30.11.2020 - 05.44 Haber Kodu : 201130004
- Kaynak: DHA
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