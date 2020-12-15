SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama akşam tekrar başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulanmaya başlanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bugün için sona erdi. Dün akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte araç yoğunluğu yaşanırken, Bakırköy İncirli Metrobüs durağında ve toplu taşıt araçlarında da hareketlilik gözlendi.