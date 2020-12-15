SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
15.12.2020 05:26
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama akşam tekrar başlayacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulanmaya başlanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bugün için sona erdi. Dün akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte araç yoğunluğu yaşanırken, Bakırköy İncirli Metrobüs durağında ve toplu taşıt araçlarında da hareketlilik gözlendi.
Son Dakika ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı