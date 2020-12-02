Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat sabah 05.00'de sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı ANKARA - Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat sabah 05.00'de sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle Ankaralılar araçlarıyla işe gitmek için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan yeni kararlar kapsamında, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00'de sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Ankaralılar işlerine gitmek için yola çıkarken polis ekipleri de kontrol noktalarında yaptıkları işaretlemeleri kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü.

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