SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, DENETİMLER SÜRÜYOR - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, DENETİMLER SÜRÜYOR
11.12.2020 05:56
KORONAVİRÜS vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasındaki denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek kontrol edildi.
KORONAVİRÜS vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı
'nca uygulamaya konulan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında İstanbul
'un birçok noktasındaki denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek kontrol edildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlenirken, uygulama saat 05.00 itibariyle sona erdi.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Uygulama kapsamında İstanbul'da polis ekipleri birçok noktada denetim yaparak, vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti. Polis, belgelerde bulunan isimlerle araçtaki kişilerin isimlerini de karşılaştırdı. Ayrıca polis, sürücülere maske takmaları yönünde uyarılarda da bulundu.
- İstanbul
Son Dakika Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı