Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, işe gitmek zorunda olanlar yola çıktı - Son Dakika

23 Nisan'dan bu yana etkili olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00'da sona ermişti. Bu nedenle sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. Toplu taşımayı kullanmak zorunda olan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına riayet gösterdikleri göründü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.

Bu nedenle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. Yollara çıkan vatandaşların toplu taşıma kullandıkları görüldü. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri görüldü.

TEM Karayolunda da araç trafiği yaşandı. - İSTANBUL