Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar meydanlarda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar meydanlarda yoğunluk oluşturdu
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar meydanlarda yoğunluk oluşturdu İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar meydanlarda yoğunluk oluşturdu
İSTANBUL - İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların meydanlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşların özellikle Şirinevler meydanda oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:48 Kaynak: İHA
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