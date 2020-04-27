Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5'teki hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5'teki hareketlilik havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul Küçükçekmece E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 13 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü

Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı

Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz

74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım

Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor

Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz

Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi

Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı