Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5'teki hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5'teki hareketlilik havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5'teki hareketlilik havadan görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5'teki hareketlilik havadan görüntülendi İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul Küçükçekmece E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 13 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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