Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik - Son Dakika

İZMİR'de bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin tüm sokak ve caddelerinde görevliler dışında kimse görülmedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın bulunduğu iller arasında yer alan İzmir'de de 00.00 itibariyle cadde ve sokaklar boşaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun çok olduğu Gündoğdu, Cumhuriyet Meydanı; Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol Caddesi gibi kentin ana arterindeki yoğunluk oldukça düştü. DHA'nın havadan görüntülediği cadde ve sokaklarda, görevlilerin dışında kimse görülmedi. İzmirlilerin bu hafta da yasaklara uyduğu görüldü.