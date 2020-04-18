Son Dakika › Genel › Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'de caddeler ve sokaklar bom boş kaldı - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'de caddeler ve sokaklar bom boş kaldı
7 saat önce
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'de caddeler ve sokaklar bom boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'de caddeler ve sokaklar bom boş kaldı
KOCAELİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'da başlayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala vatandaşlar, evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasının ardından Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Ekmek, su ve tüp satışının yapıldığı yerler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli'nin İzmit merkezindeki işlek caddeler yerini sakinliğe bıraktı. Boş kalan cadde ve sokaklarda ise güvenlik güçleri, kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti