Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1) - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
30.05.2020 19:02:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1) - Son Dakika