Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir'de etkili oldu. Vatandaşların bir önceki sokağa çıkma kısıtlamasına göre kurallara daha çok riayet ettiği görüldü



Balıkesir'de saatler 00.00'dan itibaren sokaklar sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Balıkesir'de, bir çok noktada polis ve bekçiler devriye attı. Şehrin işlek caddelerinde trafikteki seyir halindeki bazı araçlar durdurularak kimlik soruldu ve görevi olanlar dışında sokakta yaya ve araç trafiğinin fazla olmadığı gözlemlendi.



Sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir ve diğer büyükşehirlerde pazar gecesi 00.00'a kadar sürecek. - BALIKESİR