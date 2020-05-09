Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Üsküdar Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Üsküdar Meydanı boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Üsküdar Meydanı boş kaldı Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Üsküdar Meydanı boş kaldı İSTANBUL - Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cuma 00.00 itibari ile başlayan kısıtlama kapsamında İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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