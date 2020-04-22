Sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi denetim - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi birçok noktada denetim yapıldı.

Kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarmadan oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, dedektör köpeklerinin de katıldığı denetimler, önceden tespit edilmiş noktalarda yapıldı.

Denetimlerde, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol ediliyor.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yasağa uyup uymadığı da denetleniyor.

Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uyulmadığına bakılıyor.

Uygulamalarda, Kovid-19 salgınını ve ramazan ayını bahane ederek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler de hızlandırıldı.