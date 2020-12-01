Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

01.12.2020 20:11

- Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste yoğunluk oluştu.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste yoğunluk oluştu.

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulu tarafından yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar arasında bulunan hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girecek. Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 45 seviyelerine ulaştı.

(FT-HES- MB-

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika


Son Dakika

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