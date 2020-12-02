Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Dün akşam olduğu gibi bu akşamda kısıtlamaya 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında kısmi yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 33 seviyelerinde olduğu görüldü.

(İHA)