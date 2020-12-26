SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR

SOKAĞA çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, oltaları ile Beşiktaş sahilinde balık tuttu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş Arnavutköy sahiline oltalarla gelen bir grup, balık tutarken görüntülendi. Gruptaki kişilerin aynı zamanda sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri görüldü. Bir müddet sonra görüntülendiklerini fark eden gruptaki kişiler, oltalarını da alarak sahilden uzaklaştı.

- İstanbul