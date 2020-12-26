SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR

26.12.2020 07:36
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR, System.String[]

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR SOKAĞA çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, oltaları ile Beşiktaş sahilinde balık tuttu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR
SOKAĞA çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, oltaları ile Beşiktaş sahilinde balık tuttu.
Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş Arnavutköy sahiline oltalarla gelen bir grup, balık tutarken görüntülendi. Gruptaki kişilerin aynı zamanda sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri görüldü. Bir müddet sonra görüntülendiklerini fark eden gruptaki kişiler, oltalarını da alarak sahilden uzaklaştı.

- İstanbul
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR

Beşiktaş, Türkiye, Balık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA ALDIRMADAN BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE BALIK TUTTULAR - Son Dakika


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